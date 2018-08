Ordigno esplode davanti alla sede della Lega, Salvini: "Violenti non mi fanno paura"

Alle ore 13.55 un ordigno rudimentale è esploso in via Fontana 95, a Treviso, davanti alla sede della Lega. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, col personale operativo del nucleo Nbcr. Nessuna persona è rimasta coinvolta, limitati i danni al portone di ingresso.

Sono due gli ordigni rinvenuti in via Fontane; uno è esploso prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, l'altro è stato disinnescato dagli artificieri.

"Una bomba è esplosa nelle scorse ore di fronte alla sede della Lega di Villorba (Treviso), un'altra bomba è stata fatta saltare dagli artificieri poco fa. Cercano di fermarci? Violenti e delinquenti non mi fanno paura. Andiamo avanti, più forti di prima". Lo scrive il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook.

Terminate le operazioni di disinnesco di un ordigno. Un primo ordigno è esploso prima dell'intervento delle Forze dell'Ordine senza provocare feriti https://t.co/ij5Y0MxXpo — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) 16 agosto 2018





A comunicare alla polizia la presenza dei due ordigni ci sarebbe stato un volantino recapitato in Questura. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, la polizia, i vigili del fuoco e il Suem 118. Ancora non chiara la natura dell'episodio anche se si segue la pista anarchica.

La condanna di Zaia

"Esprimo la mia più ferma condanna per l’attentato alla sede della Lega di Treviso. Si sia trattato di un atto dimostrativo o della volontà di far del male, di ordigni ad alto potenziale oppure no, poco importa: si tratta comunque di un atto gravissimo, esecrabile, speriamo non il primo di una possibile inquietante spirale". Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta il grave atto compiuto la notte scorsa al K3, sede della Lega a Treviso.