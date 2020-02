In Siria cadono le bombe, inventa il “gioco delle risate” per distrarre la figlia

Una risata contro la paura. E' l'escamotage utilizzato per distrarre a far stare tranquilla Selva, una bimba di 4 anni, per cui il papà Abdullah Al-Mohammad ha inventato un gioco molto particolare. Ogni volta che una bomba viene lanciata su Idlib, in Siria, i due ridono a crepa pelle. Un modo per non far spaventare la piccola e farla stare serena, nonostante la guerra che si combatte nel suo Paese.

A condividere il video sui social attraverso il suo profilo Twitter è stato Mehmet Algan, ex deputato del Partito della Giustizia e dello Sviluppo turco della regione di Hatay. Come riporta Sky News, la famiglia di Selva è stata costretta a lasciare la propria casa di Saraqib, nei pressi di Idlib, proprio a causa della guerra civile in atto in Siria.

Il gioco delle risate funziona per la piccola, come ha raccontato il papà all'emittente televisiva: "Non capisce cosa sia la guerra e io le faccio credere che i rumori provengano da armi-giocattolo. Ho deciso di insegnare a Selva questo gioco per prevenire il collasso del suo stato psicologico. Cerco di evitare che venga colpita da malattie legate alla paura".