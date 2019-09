Per errore gli accreditano 120mila dollari: spendono tutto e finiscono nei guai

Sono accusati di furto e ricezione di beni rubati due coniugi di Montoursville, in Pennsylvania (Stai Uniti), che hanno ricevuto per errore un bonifico da 120mila dollari e invece di contattare le autorità hanno deciso di darsi alle spese folli. Robert e Tiffany Williams si sono ritrovati ricchi per caso dopo un errore di trasferimento da parte della banca BB&T: quei 120mila dollari dovevano finire nelle casse di un'azienda lo scorso 31 maggio.

Invece, come riporta il New York Post, i due sono riusciti a spendere l'intera cifra nel giro di due settimane. Tra i beni acquistati figurano un camper, un'auto da corsa e una Chevrolet, oltre ad aver regalato 15mila dollari ad alcuni amici in difficoltà economiche. Ma il sogno si è trasformato in incubo qualche tempo dopo.

Il 20 giugno i coniugi Williams sono stati contattati dall’istituto bancario, che nel frattempo aveva reindirizzato la cifra verso l'azienda. Così la coppia si è trovata con uno scoperto sul conto di ben 110mila dollari, oltre a dover fare i conti con la legge: i due sono accusati di furto e ricezione di beni rubati. La cauzione fissata dal tribunale è di 25mila dollari a testa.