Bonus Renzi di 80 euro: più soldi in busta paga con l'estensione

Quale sarà il futuro del bonus di 80 euro in busta paga? Buone notizie all'orizzonte, almeno secondo le anticipazioni del quotidiano La Repubblica che, in un articolo di Roberto Petrini, parla di un intervento di almeno 5 miliardi per ridurre il cuneo fiscale a favore dei lavoratori con stipendi medio-bassi nella prossima legge di Bilancio. Il taglio del cuneo fiscale, cioè la differenza tra il lordo e il netto che va nello stipendio, è la misura più importante su cui il Tesoro sta lavorando per la prossima manovra di bilancio. L'operazione prevede di estendere (e non di cancellare come voleva la Lega) gli 80 euro del Bonus Renzi anche a coloro che erano rimasti esclusi dal provvedimento varato nel 2014.

Estensione bonus Renzi 80 euro: chi avrà più soldi in busta paga?

Il bonus Renzi, che costa circa 10 miliardi l’anno, riguardava solo i redditi da lavoro dipendente da circa 8mila a 26mila euro. Adesso si pensa di estendere il bonus di 80 euro - anche parzialmente, scrive Repubblica - ai redditi sotto gli 8mila euro circa che non hanno capienza fiscale (in ambito fiscale, la capienza è la capacità del contribuente di abbattere l'imposta sul reddito utilizzando le detrazioni Irpef): l’intervento potrebbe essere profilato sotto forma di erogazione monetaria o di un conguaglio a fine anno da parte del sostituto d'imposta.

Per i redditi sopra i 26mila euro, invece, si interverrà con tutta probabilità con una detrazione fiscale ad hoc, probabilmente decrescente. A questa operazione, come detto, stanno lavorando i tecnici del Tesoro.

Qui sotto, l'infografica Centimetri mostra la circolare con le indicazioni per riconoscere il credito ai lavoratori dipendenti "e assimilati" con un reddito fino a 26mila euro. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per applicare a partire dalla busta paga di maggio il bonus Irpef da 80 euro, Roma, 28 Aprile 2014. ANSA/ CENTIMETRI