Bonus per quasi 10 milioni per premiare i dipendenti: la sorpresa dell'azienda durante il party di Natale

Pensavano che quelle buste rosse contenessero dei semplici auguri di Natale, come è d'uso scambiarsi tra colleghi. Ma quando le hanno aperte, durante il party prima delle feste, i 198 dipendenti di una società immobiliare del Maryland sono rimasti di sasso: dentro ognuna di esse c'era un assegno, per un totale di quasi 10 milioni di dollari di bonus erogati.

"Quando ho aperto la busta ero assolutamente incredula", ha detto alla Cnn Stephanie Ridgway, dipendente della St. John Properties. L'azienda, ha spiegato il presidente Lawrence Maykrantz, quest'anno ha raggiunto un obiettivo importante di sviluppo e quindi ha deciso di premiare i suoi lavoratori.

It’s our honor to publicly announce that a $10 mil bonus will be paid to all SJP employees in celebration of achieving our goal of developing 20 mil SF of CRE space! We are thankful for each of our employees, and thrilled to reward them in such a big way! https://t.co/EhfuulmVoG pic.twitter.com/pdw3zH6DbF