C'è un borgo montano in vendita online che sta facendo molto parlare

La borgata Batuira, frazione di Castelmagno, in Val di Grana, nel Cunese è in vendita online. L'annuncio comparso su Subito.it offre per 360mila euro, baite ristrutturate e da ristrutturare, stalle, magazzini, terreni e 22 ettari di pascoli.

Un borgo montano al prezzo di un bilocale in centro a Milano.

Il proprietario della borgata è Franco Biglia che l’aveva acquistata circa dieci anni fa. Ora la borgata ritorna sul mercato e rappresenta un'occasione per chi è interessato a investire per fare impresa, agricola e turistica-ricettiva, nel noto paese di Castelmagno che dà il nome a uno dei formaggi Dop più noti al mondo.

Uncem, l'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti montani, ha censito molti borghi dove gli Enti locali stanno lavorando per attrarre investimenti, nuovi abitanti, giovani famiglie, ma anche imprese, negozi e piccole aziende agricole, artigiane e turistiche.

I cambiamenti climatici, secondo l'organizzazione nazionale unitaria, spingeranno molte persone nei prossimi trent'anni a vivere fuori dalle aree urbane. La vendita dei borghi alpini potrebbe rappresentare, in tal senso, una soluzione a questa situazione.