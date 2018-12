Amianto nel talco, inchiesta Reuters: "Johnson&Johnson lo sapeva da decenni"

Un'inchiesta dell'agenzia Reuters rivela che la Johnson&Johnson sapeva da vent'anni che il suo borotalco per bambini conteneva asbesto, cioè amianto. L'azienda nel 2016 era stata condannata a pagare un risarcimento milionario per non aver informato adeguamente del rischio i consumatori e per aver agito "in malafede" sulle possibile complicazioni relative all'uso prolungato del prodotto. Il colosso americano ha sempre negato la presenza dell'amianto nel talco fin da quando arrivarono le prime denunce di donne affette da mesotelioma.

I giornalisti della Reuters hanno analizzato migliaia di pagine tra memo interni, rapporti e documenti confidenziali scambiati dall'azienda con gli avvocati di alcuni degli oltre 11mila querelanti che nel corso degli anni hanno fatto causa alla J&J perché malati di cancro. Tra il 1971 e i primi anni 2000, scrive Reuters, "nel talco grezzo dell'azienda e nelle polveri lavorate a volte sono state riscontate piccole quantità di asbesto e i dirigenti, i responsabili delle miniere, gli scienziati, i medici e gli avvocati si sono preoccupati del problema e di come affrontarlo, senza però rivelarlo ai regolatori o al pubblico o alle autorità".

Ad esempio, scrive Reuters, l'azienda non rivelò alla FDA che in almeno tre test condotti da tre diversi laboratori tra il 1972 e il 1975 era stato rilevato asbesto nel talco (in un caso anche in quantità "decisamente alte"). I documenti citati da Reuters mostrano anche i tentativi condotti dall'azienda per influenzare i piani delle autorità americane di limitare l'asbesto nei talco cosmetico e di condizionare ricerche scientifiche sugli effetti del talco per la salute.

"L'Organizzazione mondiale della Sanità e altre autorità non riconoscono alcun livello di sicuro di esposizione all'amianto - ricorda Reuters - Mentre la maggior parte delle persone esposte non sviluppa mai il cancro, per alcuni persino piccole quantità di amianto sono sufficienti a scatenare anni dopo la malattia".

Un consulente legale esterno, incaricato dall'azienda, ha definendo "falso e fuorviante" il contenuto dell'indagine . "Il consenso scientifico è che il talco usato nelle polveri per il corpo a base di talco non provoca il cancro a prescindere da cosa ci sia nel talco - ha replicato Peter Bicks, un consulente legale esterno - Questo è vero anche se - ma non è questo il caso - il talco cosmetico di Johnson&Johnson avesse mai contenuto un ammontare minuscolo e impercettibile di amianto".