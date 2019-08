Mamme si pestano alla festa dello sport, bimbi in lacrime

Insulti, poi le botte e una donne che finisce al pronto soccorso con il bacino fratturato. Tutto alla presenza dei figli minorenni. Un episodio alquanto spiacevole quello occorso a tre donne, di 36, 39 e 40 anni che ad Assisi assistevano a una manifestazione ludico-sportiva nella frazione di Santa Maria degli Angeli.

Un episodio ricostruito dal locale commissariato di polizia che ha inviato una segnalazione all'autorità giudiziaria.

Tra lo stupore generale le donne - anche a causa vecchi dissapori riaccesi da qualche parola di troppo - hanno iniziato prima a ingiuriarsi per poi passare alle mani. In seguito alla lite si sono quindi fatte medicare al pronto soccorso. Una - riferiscono i quotidiani locali - ha riportato lesioni giudicate guaribili in oltre 20 giorni per una probabile frattura dell'osso sacro.