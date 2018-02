Brescia, la storica macelleria chiude dopo 96 anni: "Non ne vale più pena"

E' arrivato il momento di chiudere i battenti per la storica macelleria di San Faustino, a Brescia. La bottega, specializzata nella lavorazione e nella preparazione della carne di maiale, aveva aperto nel lontano 1922. 96 anni di ininterrotta attività. Negli ultimi tempi, però, gli affari non andavano più come una volta, vuoi per la concorrenza spietata di supermercati e centri commerciali, vuoi la parziale chiusura della via al traffico.

E' stato lo stesso Luigi Castiglioni, con la voce colma di amarezza, ad annunciare ai suoi clienti che presto andrà in pensione. Ha combattuto, ma ora non gli resta altro da fare: a fine agosto lascerà il bancone, dietro al quale ha trascorso gli ultimi 46 anni della sua vita.

"Non è decisione dettata dalla stanchezza: fosse stato per me sarei andato avanti per altri anni. A conti fatti non ne vale più pena: a fine mese guadagnerei una cifra equivalente alla pensione - spiega il commerciante - . È una scelta sofferta e sono molto deluso dal comportamento delle varie amministrazioni comunali che si sono susseguite: nessuno ha tutelato gli interessi dei piccoli commercianti del centro storico".

Negli anni '80 l'inizio di un lento ma inesorabile declino, con l'avvento sempre più massiccio di supermercati e centri commerciali: "Fino ad allora gli affari andavano a gonfie vele, i clienti arrivavano da ogni parte della città per acquistare i nostri prodotti - racconta Luigi - . Ora, anche se volessero, non riuscirebbero a raggiungerci agevolamene. Hanno fatto di tutto per ghettizzarci: l'istituzione della Ztl e l'abolizione del passaggio dei bus hanno penalizzato ulteriormente le attività come la mia. Questo quartiere andrebbe rianimato anche di giorno e servirebbero iniziative serie non solo per favorire la movida."