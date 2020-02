Brexit, manifesto razzista in un condominio: "Parlate inglese o andatevene". I residenti si ribellano

La Brexit era stata ufficializzata da poche ore e su tutti i 15 piani di un condominio popolare di Norwich, in Inghilterra, sono comparsi dei volantini razzisti per "invitare" gli stranieri a lasciare il Paese e liberare gli alloggi, "così possiamo tornare a quella che era la normalità prima che voi infettaste questa grande isola". Il volantino, in titolato "Happy Brexit Day" è stato subito stigmatizzato dalle autorità comunali e la polizia locale sta già indagando sui responsabili.

In risposta alla violenza antirazzista, alcuni residenti dell'edificio hanno organizzato una protesta, dichiarando che chiunque è il benvenuto lì e affiggendo a loro volta dei volantini di risposta: "Tutti sono benvenuti a Norwich". "Pensiamo tutti che sia stata una cosa assolutamente disgustosa. C'è una porta anti incendio a ogni piano e su ognuna c'era questo volantino. È oltraggioso", ha detto al Guardian Toni Maguire, una residente 70enne che vive al quarto piano della Winchester Tower, dove risiedono anche diverse persone orginarie dell'Europa dell'Est.

The messages of support and love from residents at Winchester Tower reflect the real Norwich, a city where ‘Everyone is Welcome’. pic.twitter.com/2gFzXGnHes