Briatore al veleno: "Propongo una petizione per chiedere i danni al governo, ha distrutto il Paese"

Flavio Briatore al veleno, caustico contro la classe politica al potere. L'imprenditore critica (di nuovo) in maniera impietosa il governo sulla gestione dell'emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica causata dal coronavirus. In un'intervista al quotidiano La Verità, l'ex manager della Formula Uno ha affermato senza troppi giri di parole: "Proporrò una petizione popolare: bisognerà chiedere i danni a chi ci governa per aver distrutto il Paese". Il motivo? "Siamo governati da persone tutta teoria e niente pratica, senza nessuna capacità. I peggiori ministri che abbiamo mai avuto", secondo Briatore.

L'imprenditore ha espresso tutte le sue perplessità sui provvedimenti adottati dalla maggioranza Pd-M5s guidata da Giuseppe Conte per fare fronte alla situazione e per far ripartire il Paese: "Non si rendono conto del disastro. In autunno la gente avrà fame, ci saranno due milioni di disoccupati. E' chiaro che ci hanno raccontato palle per settimane: è appurato ormai che soldi non ne arriveranno. Hanno lavato la testa agli italiani, ma per il resto solo elemosine. Offrirò un bonus vacanza a tutto il governo: preferisco pagarli per non fare nulla, perché questi come si muovono fanno danni. Adesso dicono: 'Ripartiamo dal green'. In effetti, grazie a loro, gli italiani sono al verde".

Briatore ha commentato con ironia anche i recenti Stati Generali tenutisi a Roma e voluti dal presidente del Consiglio: "Con tutti i problemi che abbiamo, hanno messo su il Grande fratello a Villa Pamphilj. Una specie di festival di Sanremo, con Conte nei panni di Amadeus, mentre la parte comica è stata affidata ai ministri. A cosa è servito?".