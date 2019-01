Scoperti 400 pass per invalidi usati dopo la morte dei titolari

Usavano i pass per il parcheggio intestati ai familiari disabili deceduti. Nel 2018 nella sola Brindisi sono stati scoperti 400 contrassegni ancora in circolazione dopo la morte dei titolari. Ottanta solo nell'ultimo mese di dicembre. Furbetti interessati unicamente a parcheggiare senza pagare il ticket per la sosta delle auto, irrispettosi per chi non c'è più e del tutto privi di senso civico.

I pass sono stati ritirati dagli agenti della polizia locale di Brindisi in collaborazione con l'ufficio Traffico del Comune, partendo dalle segnalazioni trimestrali relative ai titolari di pass per il posteggio sulle strisce gialle, nel frattempo deceduti. Quei contrassegni sono rimasti in circolazione e sono stati usati ora da questo, ora da quel familiare. In alcuni casi anche prestati ad amici. Nei prossimi giorni saranno cancellate le strisce gialle realizzate in corrispondenza delle abitazioni dei disabili deceduti.