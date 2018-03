Tragedia sul campo da calcio, giocatore si accascia durante la partita e muore

Tragedia sui campi di calcio. Il 25enne esterno destro Bruno Boban è morto al 15' della partita tra Marsonia e Pozega Slavonija, valida per la terza divisione (la Tréca HNL).

Come riportano i media croati, ripresi da La Gazzetta dello Sport, Boban si è accasciato al suolo perndendo conoscenza dopo essere stato colpito da una pallonata al petto.

Soccorso immediatamente dai medici, è stato trasportato in ospedale, dove è morto dopo quaranta minuti di inutili tentativi di rianimazione.

Sulla sua pagina Facebook il Marsonia ha espresso il proprio dolore per la morte del giocatore: "Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia per questa tragica perdita. Riposa in pace, Bruno".