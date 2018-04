Consigliere comunale preso a pugni e ferito a coltellate

Un consigliere comunale di Belluno, Bruno Longo, è stato ferito a coltellate da un uomo in cura per problemi psichici. L'aggressore è stato poi arrestato dalla polizia.

Il consigliere, che si trovava all'interno della propria auto, è stato prima colpito con pugni al volto e poi, nel tentativo di difendersi, è stato raggiunto da alcuni fendenti a un avambraccio.

Bruno Longo, consigliere di "Belluno è di tutti" è stato colpito a un braccio e trasferito al pronto soccorso del San Martino per le medicazioni: non è in gravi condizioni e ha spiegato di persona alla polizia quel che era accaduto.