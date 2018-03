L'odissea della maxi-buca sulla superstrada: quasi 10 anni per ripararla

Rinvio dopo rinvio, stagione dopo stagione, sono passati quasi dieci anni. Si è fatta attendere a lungo la partenza dei lavori per far sparire definitivamente una maxi-voragine che ormai quasi dieci anni fa (nel 2008 il primo cedimento, nel 2009 il secondo), si è aperta all’inizio del viadotto che dalla Fi-Pi-Li porta dritto in porto.

Qualcuno nel corso del tempo l'ha soprannominata la “buca di Tirrenia”. Un decennio di attese, labirinti di competenze, lungaggini burocratiche e promesse mancate. La voragine si trova a pochi metri dall'inizio del viadotto della superstrada Fi-Pi-Li che parte in sopraelevata per arrivare dentro la Darsena Toscana, nel cuore del porto di Livorno.

Com'è stato possibile che un "normale" cantiere stradale sia rimasto in stand-by per così tanto tempo? Lo sconforto si era fatto strada anche in Confindustria qualche mese fa: "Avremo la Darsena Europa ma la strada per il porto no". Sembrava che la Regione avesse sbloccato i lavori, invece è ancora tutto fermo, come racconta oggi la Stampa.