Rabbia Juve dopo il Real, Tacconi a Buffon: "Doveva spaccare la faccia a Oliver"

"Sapendo di smettere, gli avrei spaccato la faccia. Sarebbe stata la grande fine di una carriera stupenda". Così Stefano Tacconi a 'Maracanà', su RMC Sport, sull'episodio del rigore assegnato al Real Madrid in pieno recupero e che ha tolto alla Juventus la possibilità di giocarsi il passaggio in semifinale di Champions League. "Non puoi dare un rigore così al 95°. Psicologicamente tutti sono in tensione e non puoi dare un rigore così".

Ma l'estremo difensore che ha difeso la porta della Juventus dal 1983 al 1992 vestendo anche la fascia di capitano riserva la bordata più forte

Poi l'altro affondo: "Collina è in malafede, c'è stato un arbitro corruttibile, come fece contro la Juventus a Perugia. È in malafede e si deve cambiare il designatore degli arbitri europei ogni 2-3 anni. Quando ha vinto la Roma, tutte le squadre italiane a complimentarsi. Quando perde la Juve, sono tutte contro e questo mi dispiace molto".

Sul resto della stagione della Juventus infine ammette: "Il Napoli avrebbe preferito che la Juventus andasse avanti. Ora saranno più concentrati e non ce ne sarà per nessuno. La rabbia compatterà tutti e si punterà a Scudetto e Coppa Italia".

Buffon: "Dall'arbitro crimine contro l'umanità sportiva"