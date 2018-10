"Buono spesa di 50 euro da McDonald's": attenzione a questo messaggio su WhatsApp

Fate attenzione se su Whatsapp vi arriva un messaggio con un buono da 50 euro da spendere da McDonald's: si tratta di una truffa. “McDonald’s festeggia i 50 anni del Big Mac!”: questa la frase che campeggia insieme al fantomatico buono. L'importante, per chi avesse ricevuto questo messaggio, è non cliccare per alcun motivo il link indicato.

Come riportato dal sito Bufale.net, sono alcuni giorni che questa truffa circola sui social e sulla diffusissima app di messaggistica istantanea. Il motivo? In questo modo gli hacker che l'hanno ideata riescono ad ottenere i dati personali delle vittime che inavvertitamente accedono al link riportato. Agli utenti che incautamente cliccano viene chiesto di compilare un semplice questionario per avere accesso al bonus, ma in realtà questi 50 euro non arriveranno mai, anzi, sono soltanto un moderno 'cavallo di Troia' per ottenere dati sensibili.

Non cadere in questo genere di tranelli è semplice: basta ricordare che i grandi brand, come McDonald's in questo caso, non utilizzeranno mai questo genere di canali per diffondere le loro promozioni o eventuali buoni sconto. Quindi, quando si ricevono tramite chat buoni spesa o altre agevolazioni simili è consigliabile non cliccare sul messaggio ed eliminarlo, o in casi estremi, rivolgersi all'autorità competente.