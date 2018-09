Precipita un autobus di pellegrini: decine di morti e feriti

Sono almeno 51 le persone che hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto ieri, lunedì 11 settembre, in un'area montana nello stato indiano di Telangana. Da quanto riporta il quotidiano The Hindu, tra le vittime ci sarebbero sette bambini, mentre i feriti sarebbero più di 20.

Il mezzo stava roportando alcuni pellegrini nei loro villaggi, di ritorno dal tempio di Anjaneya Swamy, un sito religioso hindu molto frequentato dedicato ad Hanuman, a 190 chilometri dalla città di Hyderabad.

Secondo una prima ricostruzione, il bus è uscito di strada poco prima di un ponte, precipitando in una gola. Al momento non sono chiare le cause dell'incidente, ma una prima ipotesi condurrebbe ad un guasto ai freni.