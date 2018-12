Tra le corsie del supermercato spunta una busta di cocaina

Prima l'inevitabile stupore tra i responsabili e i dipendenti: poi l'immediata chiamata alle forze dell'ordine. Siamo a Mandria, quartiere di Padova. Ritrovamento sospetto al supermercato, tra le corsie c'è una busta di cocaina. Il direttore del punto vendita ha trovato a terra, all'interno del negozio, una piccola confezione con un contenuto molto strano. Ha subito capito che quella bustina con frammenti di polvere biancastra non erano un prodotto in vendita: si è pensato a un involucro smarrito da qualche cliente, scrive PadovaOggi.

Gli agenti sono arrivati in via Monselice poco dopo le 16, raccogliendo le testimonianze dei presenti e sequestrando il tutto. Il responso dato poco dopo dagli uomini della squadra scientifica è stato inequivocabile: cocaina. I circa 3 grammi di sostanza sono stati tenuti in custodia dai poliziotti che ora cercheranno di capire a chi possa appartenere. Non è escluso che le telecamere del negozio possano aiutare a capire come la droga sia finita proprio lì.