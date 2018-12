C'è un altro arresto per il rapimento di Silvia Romano

Un alto funzionario del Kenya Wildlife Service, il servizio parchi del Paese africano, è indagato in relazione al sequestro dell’operatrice umanitaria italiano Silvia Romano. Fonti dell’operazione, ancora in corso, hanno riferito all’emittente televisiva Ntv che il sergente Yusuf Adan è stato arrestato e rinchiuso in carcere con l’accusa di avere legami con i rapitori, che si ritiene siano ancora nascosti nella vasta foresta di Boni.

Con il sergente Anan è stato arrestato anche il fratello. Le operazioni di ricerca non hanno portato molti progressi, un mese dopo il rapimento. Silvia Costanza Romano è stata prelevata il 20 novembre da una banda armata a Chakama, villaggio della zona sudorientale del Paese. L’italiana, 23 anni, lavora come volontaria per l’onlus Africa Milele.