Cabine telefoniche trasformate in biblioteche: un sogno possibile, ma i libri non bastano

Come si possono riutilizzare le cabine telefoniche sparse per le città italiane, ormai cadute quasi completamente in disuso? Una bella idea arriva dal quartiere milanese di Baggio, dove le cabine dismesse sono state trasformate in mini-biblioteche. Un'idea già vista da altre parti, ma che non era mai stata realizzata a Milano.

Come racconta Massimiliano Melley su MilanoToday, nonostante l'intento dell'iniziativa sia quello di rendere di nuovo utile un oggetto ormai inutile, non sono mancati gli intoppi burocratici. Nessuna autorizzazione era stata concessa e quindi, all'inizio di marzo, la cabina è stata "sgomberata" e i libri "posti sotto sequestro" come per una procedura di "occupazione abusiva". Ovviamente i libri sono stati tutti recuperati dai volontari ed è già partita la procedura per chiedere un'autorizzazione ufficiale.

Cabine trasformate in biblioteche: la proposta in consiglio comunale

Nel Regno Unito, la prima "telephone box" trasformata in mini-biblioteca risale al 2009, quando il consiglio comunale del villaggio inglese di Westbury-sub-Mendip, 800 abitanti, tagliò i fondi per la biblioteca su bus che fino a quel momento faceva tappa anche lì. L'idea ebbe un certo successo sia nel Regno Unito, dove oggettivamente le ben note cabine rosse aggiungono fascino all'iniziativa, sia altrove.

Mentre a Baggio la biblio-cabina si faceva sul serio, nel consiglio comunale di Milano è approdato un ordine del giorno (a firma di Alice Arienta e Alessandro Giungi, due consiglieri del Partito Democratico) per chiedere esattamente la stessa cosa: riutilizzare le cabine telefoniche come vere e proprie biblio-cabine, dove installare scaffali per ospitare libri per il book-crossing. Ma anche utilizzare le vecchie cabine per funzioni più avanzate della semplice telefonata, ad esempio come postazioni di navigazione internet.