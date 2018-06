Nave Usa senza celle frigorifere: abbandonati in mare i corpi di 12 migranti morti

Mancano le celle frigorifere a bordo e così dodici corpi, dodici cadaveri, vengono lasciati alla deriva nel Mediterraneo, ormai sempre più un enorme cimitero a cielo aperto.

E' quello che successo a bordo della Trenton, la nave della sesta flotta della Us Navy che martedì mattina ha soccorso un gommone di migranti che si era rovesciato. Come racconta Alessandra Ziniti su Repubblica, da due giorni la Trenton

"Vaga in attesa di sapere dove poter sbarcare i vivi. I morti, quelli, vista la complessità della situazione, hanno deciso di abbandonarli in acqua"

Intanto a bordo l'equipaggio continua a prendersi cura delle 40 persone soccorse, in attesa di decidere la loro destinazione dopo aver raggiunto accordi con i partner internazionali.

Come ricostruisce Repubblica, dopo aver soccorso il barcone, la Trenton ha prima contattato le guardie costiere libica e italiana, poi si è rivolta alla Sea Watch, comunicandogli che erano in corso le operazioni di recupero di 12 corpi e chiedendo disponibilità al trasbordo. Questa la risposta: "Corpi non possiamo prenderne, non abbiamo le celle. E i superstiti li prendiamo solo se ci assegnano contestualmente un porto sicuro che non sia più lontano di 36 ore di navigazione".

La Trenton chiede allora alla sala operativa di Roma, ma si sente rispondere che il soccorso non è stato coordinato da Roma e che dunque non spetta a loro indicare il porto.

Intanto i cadeveri di dodici persone sono state abbandonate nelle acque del Mediterraneo e da Sea Watch arriva un appello alle autorità affinché si provveda a far sbarcare i 40 superstiti a bordo della Trenton: