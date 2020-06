Cade in un pozzo profondo 4 metri e si rompe un gamba: giovane salvato dopo 6 giorni

Jacob R., 29 anni, se l'è vista brutta. Ma non ha mai smesso di sperare nell'arrivo dei soccorritori. E' stato salvato sei giorni dopo essere caduto in un pozzo a Bali, in Indonesia. Nella caduta di circa 4 metri si è rotto una gamba. Stava scappando da un cane nei pressi del villaggio di Pecatu, ha riferito AFP citando le autorità locali.

Il pozzo era asciutto, ma la gamba fratturata gli ha impedito di uscire dal pozzo, nonostante i disperati tentativi. I testimoni hanno raccontato che una piccola quantità d'acqua presente nel pozzo ha tenuto in vita lo sfortunato inglese. Un pastore del villaggio che stava camminando nella zona, sperduta e immersa nella natura, ha infine udito le richieste d'aiuto e ha chiamato i soccorritori.

Il giovane è stato tirato fuori dal pozzo su una barella da tre uomini, secondo l'agenzia locale di ricerca e salvataggio, Basarnas Bali. "Era magro e ferito", ha detto il capo della polizia di South Kuta, Yusak Agustinus Sooai. L'inglese è stato portato all'ospedale BIMC di Nusa Dua. Il villaggio di Pecatu si trova vicino al famoso centro turistico meridionale di Nusa Dua. Non è chiaro al momento se Jacob viva a Bali o se fosse in vacanza nella località.

Bali è stata in lockdown per mesi a causa del coronavirus e nelle ultime settimane con cautela le attività stanno riprendendo la lunga strada verso la normalità.

