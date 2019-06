Jorge Lorenzo trasportato in ospedale dopo una caduta ad Assen

Attimi di apprensione per Jorge Lorenzo nelle prime libere del Gp di Olanda sul circuito di Assen. Il pilota spagnolo è caduto alla curva 7 dopo aver perso l'anteriore ed è stato portato via in ambulanza. I medici dell'ospedale di Assen lo hanno sottoposto a radiografie al torace e alla schiena per verificare eventuali conseguenze della caduta.

"Jorge sta bene - ha affermato il dottor Charte, medico del MotoGp -. Ha sofferto una caduta ad alta velocità. Lo abbiamo sottoposto ad una radiologia convenzionale ma poi abbiamo pensato che necessitasse di esami più approfonditi come una risonanza magnetica alla schiena e una Tac toracico addominale. Quello che preoccupa è il forte dolore alla zona lobare. Un punto che già aveva 'picchiato' durante la caduta a Montmeló". Resta in dubbio la presenza dello spagnolo per la seconda sessione di prove libere in programma alle 14.10".

