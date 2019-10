Studentesse aggredite e palpeggiate in strada: preso il giovane maniaco

E' in stato di fermo l'uomo che avrebbe aggredito sessualmente due studentesse a Cagliari nei giorni scorsi. Le indagini della polizia sono state rapide, il fermato è un giovane del Gambia di 27 anni: come riporta l'Unione Sarda, l'uomo è stato riconosciuto da entrambe le vittime che aveva palpeggiato.

A febbraio il giovane era stato già arrestato nella zona di via Peretti dopo una aggressione in tutto e per tutto simile alle ultime, la polizia quindi ha subito "pensato a lui".

Cagliari, fermato sospetto "maniaco" che aggrediva studentesse

I due episodi nelle ultime 72 ore. Giovedì pomeriggio l'uomo ha afferrato dalle spalle una ragazza vicino all'Orto botanico in via Sant'Ignazio. Spinta contro il muro, la 23enne è stata palpeggiata. Poi il 27enne è scappato.

Poche ore dopo il giovane ha colpito di nuovo, questa volta in via Carbonazzi, nei pressi delle rovine della Villa di Tigellio.

Anche in questo caso il maniaco è giunto dalle spalle della ragazza, che è stata afferrata e palpeggiata, poi è scappato. I poliziotti sono andati a cercare il 27enne in piazza Matteotti e l'hanno trovato: nel frattempo, attraverso le foto segnaletiche, le due studentesse l'hanno riconosciuto.