Sta cenando da sola a casa e un boccone di carne le va di traverso: morta soffocata

Tragedia a Cagliari, dove una donna è morta soffocata da un boccone di carne. E' successo ieri sera nel quartiere di Pirri, la 54enne è morta per colpa di una fettina di carne che le ha ostruito le vie respiratorie. La donna, che abitava da sola in un appartamento di via Colomba Antonietti, stava cenando in casa. Un pezzo di carne che va di traverso, i colpi di tosse e la sensazione di soffocamento. La donna è riuscita con prontezza in qualche modo a correre dal vicino di casa e chiedere aiuto.

Immediata la chiamata ai soccorritori, e l'ambulanza in pochi minuti era sul posto. L'ostruzione era molto in profondità, la 54enne è andata in arresto cardiocircolatorio. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimarla: prima il defibrillatore, poi il massaggio cardiaco a mano per quasi un'ora, anche a bordo della medicalizzata. All'ospedale Brotzu di Cagliari la donna è spirata, non c'è stato nulla da fare.