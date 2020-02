Calca durante la distribuzione di cibo e denaro: strage di donne e bambini

Almeno 20 persone, tra cui donne e bambini piccoli, hanno perso la vita durante una calca creatasi per ricevere aiuti alimentari e assistenza in denaro nella regione di Diffa, in Niger. Gli aiuti, destinati ai rifugiati nigeriani presenti nell’area, erano in corso di distribuzione su autonoma iniziativa di autorità nigeriane in visita nel Paese.

#UPDATE Twenty people, many of them women and children, were trampled to death on Monday in a stampede for food and money for refugees in southeast Niger, sources said https://t.co/d2g5CLpTtu #Diffa pic.twitter.com/oQVToq0h3x — AFP news agency (@AFP) February 17, 2020

“Siamo sgomenti e addolorati per la morte di queste persone”, ha dichiarato la Rappresentante dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNHCR in Niger, Alessandra Morelli.

"Apprezziamo tutti gli sforzi profusi da quanti stanno offrendo il proprio aiuto ai rifugiati, ma rivolgiamo un appello deciso affinché tali azioni siano coordinate con le autorità locali e con le agenzie umanitarie impegnate in Niger".

L'area di Diffa, confinante con lo Stato nigeriano di Borno, attualmente accoglie 263.000 persone costrette alla fuga dalle violenze scoppiate nella regione del bacino del Lago Ciad, quasi metà delle quali, circa 120.000, è composta da rifugiati. Questi ultimi sono per la stragrande maggioranza donne e bambini provenienti dalla Nigeria, e, solo di recente, poche migliaia ne sono arrivati dal Ciad.

L’UNHCR assicura assistenza d’emergenza ai sopravvissuti garantendo cure mediche e supporto psicosociale, ed è pronta a sostenere le autorità per rispondere alla tragedia in corso.

In Niger e nella regione del bacino del Lago Ciad, l’UNHCR guida la risposta internazionale volta a proteggere le persone costrette a fuggire da conflitti e persecuzioni. Inoltre, ha chiesto ininterrottamente che si rafforzi il coordinamento tra attori umanitari e attori per lo sviluppo nelle aree in cui sono presenti le popolazioni sfollate.