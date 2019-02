La classifica dei calciatori più pagati: c'è chi guadagna 8 milioni di euro al mese

Il sogno di moltissimi bambini in tutto il mondo è quello di fare i calciatori da grandi. Il primo motivo è sicuramente l'amore per il gioco del pallone, una passione che accomuna grandi e piccini in ogni angolo del globo. Il secondo è senza dubbio la retribuzione dei grandi campioni, che nel corso del tempo sono aumentate a dismisura, arrivando a cifre astronomiche per i calciatori più forti e seguiti dai grandi club europei. Ma allora, quali sono i giocatori più pagati al mese. Il quotidiano francese l'Equipe ha stilato la classifica dei top player più pagati del Vecchio Continente.

La speciale top ten è composta da cinque giocatori che militano nella Liga spagnola, due di Premier League e Ligue 1 e uno soltanto della nostra Serie A. Gli importi di questa speciale lista sono da intendersi come mensili, a cui vanno tolte le tasse, un dettaglio che di certo non rende così magre queste buste paga. Chi troviamo al comando? Inutile dirlo, lo scettro del più pagato è spetta a Lionel Messi: ecco la classifica completa

1- Lionel Messi (Barcellona): 8,3 milioni di euro al mese

Ebbene sì. Lo zio Paperone dei calciatori si conferma la 'pulce' Leo Messi, che certamente non avrà problemi a pagare le bollette con 8,3 milioni di euro (tasse escluse) al mese. Il fenomeno argentino che milita nel Barcellona, considerato da molti il calciatore più forte di tutti i tempi, non è soltanto il primo di questa classifica, ma può contare un distacco abissale con il secondo in classifica, che neanche a dirlo, è il suo più grande rivale.