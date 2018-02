Calciatore e presidente a letto insieme: "scandalo" nel calcio sudamericano

Uno scandalo del genere non si era mai visto nel mondo del calcio. Certo, non è calcio di alto livello: ma quello che sta accadendo nella quarta serie paraguaiana ha attirato l'attenzione dei giornali di mezzo mondo.

Tutto ruota intorno alla squadra del Rubio Ñu: il presidente Antonio González e il calciatore Bernardo Gabriel Caballero avevano una relazione.

Una foto che li ritrae insieme a letto è stata fatta circolare dopo che il giocatore, su pressione del proprio agente, ha chiesto di essere ceduto a un'altra squadra.

Il presidente a quel punto ha strappato il contratto e ha attaccato il giocatore: "Per me Bernardo Caballero era una persona speciale. Sì, era il mio compagno e godeva di ogni privilegio. Ha guidato macchine che mai si sarebbe sognato. Poi improvvisamente ha chiesto di andarsene perché ha incontrato una vecchia pazza. Ecco, questo è il tuo contratto: se credi di prenderti gioco di me, dimenticati di giocare a calcio".