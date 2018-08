Caldo killer in Spagna: 9 morti in una settimana

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime causate dal caldo in Spagna: il numero è salito a quota nove, soltanto nell'ultima settimana. L’hanno annunciato oggi le autorità iberiche. L'ultima vittima è un 60enne morto per un colpo di calore nel Sudovest del Paese. Lo stesso destino toccato ad un uomo deceduto il 2 agosto in Estremadura, vicino al Portogallo. Una donna di 75 anni è invece morta il 4 agosto per un “colpo di calore”, sempre nella stessa zona, dove anche un tedesco 40enne che percorreva il Cammino di Compostela è deceduto dopo un’insolazione.

Come riporta El Paìs, sono queste le ultime vittime di un periodo di caldo estremo che ha interessato la Penisola iberica, dovo si è raggiunta una temperatura massima, nello scorso week-end, di 46 gradi.