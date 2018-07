In auto con una bimba, Don Paolo si difende: "Le davo 15 anni, mi affido a Gesù e Maria"

Don Paolo Glaentzer, il parroco 70enne arrestato lunedì con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina di 10 anni, lascerà la canonica della chiesa di San Ruffignano Sommaia, dove è recluso da giorni, per continuare a scontare gli arresti domiciliari nella sua casa di Bagni di Lucca. Il reato che gli viene imputato è tremendo, tanto che la comunità di Calenzano è ancora sotto choc per l'accaduto, ma il religioso ostenta tranquillità e dice di avere fiducia "in Gesù e Maria".

Il sacerdote ha raccontanto la sua versione dei fatti a Jacopo Storni del "Corriere della Sera". E le sue sono parole destinate a far discutere: "Lunedì sera è stato uno scambio di affetto, questa ragazza è molto più matura dell’età che ha, è stato uno scambio di affetto... è stato esagerato, a volte le cose vanno in una certa maniera".

Il giornalista scrive che il parroco appare confuso e non sembra avere contezza della gravità del reato che gli viene contestato. Secondo Glaentzer, con la "ragazza" c'era "una simpatica reciproca"e fa capire di essersi meravigliato "quando ho saputo che aveva 11 anni...io gliene davo 15...". A suo dire la bambina si sarebbe tirata su la maglietta di sua spontanea volontà, "io non gli ho detto nulla, può darsi che in casa riceva poco affetto dai genitori..."

Glaentzer ad ogni modo ammette in parte le sue responsabilità: