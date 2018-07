Allontanata dalla famiglia la bambina molestata dal parroco

E' stato disposto l'allontanamento dalla famiglia della bambina di 10 anni che lo scorso 23 luglio era stata ritrovata seminuda in auto insieme a don Paolo Glaentzer, parroco di San Rufignano a Sommaia, nel comune toscano di Calenzano. La decisione è stata presa dal Tribunale dei minori di Firenze. Insieme a lei sono stati allontanati anche i fratellini di 14 e 7 anni. I tre sono stati accompagnati in una struttura protetta, scrive Il Tirreno.

Il provvedimento è stato adottato sulla base dell'articolo 403 del Codice Civile: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Nel 2013 il tribunale dei minori aveva già allontanato i bambini dalla famiglia, disponendo il trasferimento di un istituto, ma nel 2016 la corte d'appello ha accolto il ricorso dei genitori (contro il parere dei servizi sociali) e ha rimandato i bambini in famiglia.