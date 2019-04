A Calolziocorte zone rosse vietate ai migranti: niente centri d’accoglienza vicino a scuole e stazione

La giunta comunale di Calolziocorte (Lecco) ha approvato un nuovo regolamento che prevede l’istituzione di zone rosse, considerate sensibili, interdette ai migranti. Il divieto vale per la stazione ferroviaria e nei pressi delle scuole, ma ci sono anche zone blu, quelle intorno alla biblioteca e agli oratori. Per accedere bisognerà avere uno specifico nulla osta, come racconta Il Corriere della Sera.

Zone rosse vietate ai migranti a Calolziocorte

“Tra centri di accoglienza, scuole e stazione dovrà esserci una distanza minima di 150 metri, misurata calcolando il percorso pedonale più breve”, si legge nel provvedimento. Per chi avesse invece intenzione di ospitare richiedenti asilo presso edifici di proprietà che si trovano nella zona blu dovrà essere fatta pervenire apposita richiesta agli uffici.

Il regolamento, che diventerà operativo in un paio di giorni, è stato approvato dalla maggioranza del Comune a guida centrodestra con il no dell’opposizione: alcuni consiglieri hanno abbandonato l’aula.

Per il sindaco sono "zone sensibili da salvaguardare"

Il sindaco leghista Marco Ghezzi difende il provvedimento e non arretra: “L’obiettivo è quello di salvaguardare le zone sensibili, più o meno come accade già per le sale slot”. Nessuna discriminazione, ribadisce: “Viste le molteplici problematiche sociali e di sicurezza che queste strutture possono generare, vengono semplicemente individuate le zone sensibili da salvaguardare, la stazione, le scuole, gli oratori, la biblioteca. Il documento poi non è retroattivo, non vale per le realtà già presenti”.

Di palese discriminazione parlano invece le opposizioni, che annunciano battaglia.