Morto nel sonno Cameron Boyce, star di Disney Channel: aveva 20 anni

E' morto a soli 20 anni Cameron Boyce, star di Disney Channel conosciuta per il suo ruolo in "Descendants" e per lo show televisivo "Jessie". La notizia, come si legge sulla Abc News, è stata confermata dalla famiglia: "Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello", ha detto un portavoce.

Morto Cameron Boyce, star di Disnay Channel

Secondo alcuni media americani sarebbe morto a seguito di una crisi epilettica che lo avrebbe colpito durante la notte. Un portavoce della famiglia Boyce ha dichiarato: "Con il cuore in mano vi dobbiamo annunciare che questa mattina abbiamo perso Cameron. È morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura. Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato".

Boyce viveva nei pressi di Los Angeles con i genitori e la sorella minore. Il giovanissimo attore aveva iniziato come modello quando aveva solamente 7 anni, poi il suo passaggio al piccolo schermo per le sue doti nel ballo e la recitazione. Cameron Boyce era diventato una figura di spicco del canale televisivo dedicato ai giovanissimi.