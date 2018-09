L'obitorio è pieno, cadaveri chiusi dentro tir frigorifero: scoppia lo scandalo

La criminalità fa troppi morti e tutti i cadaveri non possono essere contenuti nell'obitorio cittadino. Così in Messico il procuratore della città di Guadalajara e il medico legale hanno escogitato una soluzione: un tir frigorifero per contenere i cadaveri e ovviare così all’affollamento dell’obitorio cittadino da parte delle le vittime di omicidi, che la legge vieta di bruciare. A bordo del tir quasi trecento cadaveri.

L’obitorio di Guadalajara, seconda città del Messico, è strapieno di cadaveri e, in attesa dell’apertura di una nuova struttura in grado di ospitarne 800, i corpi in eccesso sono stati quindi sistemati nel camion parcheggiato su un terreno abbandonato in un quartire popolare. Quando gli abitanti si sono lamentati dell’odore pestilenziale e delle numerose mosche attirate dal tir, il veicolo è stato spostato in un altro quartiere povero, i cui abitanti a loro volta hanno protestato. Infine il camion è stata condotto su un’area di proprietà della procura nel centro della città.

Dopo la pubblicazione di un video che mostra il "tir della morte", con le porte aperte e pile di cadaveri avvolti in sacchi neri, il procuratore e il medico sono stati entrambi licenziati dalle autorità locali.

Da quando il governo ha schierato l’esercito per combattere i cartelli della droga nel 2006, in Messico ci sono state oltre 200mila morti violente, 28.700 solo l’anno scorso, un record.