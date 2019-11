Camion precipita da una collina e schiaccia un'auto di passaggio con a bordo una donna

Una donna di 26 anni è rimasta gravemente ferita in un pauroso incidente stradale: la sua auto è stata letteralmente schiacciata da un camion, volato giù dalla collina che sovrasta la strada su cui stava transitando. È successo a Port Elizabeth, in Sudafrica, come racconta Bbc News.

Secondo le prime ricostruzioni, l'autista del camion aveva parcheggiato il veicolo in prossimità di una discesa, per andare a prendere i figli a scuola. Quando è tornato, ha notato che il mezzo non si trovava più dove lo aveva parcheggiato ed era precipitato sulla strada sottostante, centrando in pieno l'auto della donna, una Opel Adam.

I soccorritori hanno impiegato circa quaranta minuti per liberare la donna dalle lamiere dell'auto. La 26enne è stata poi trasportata d'urgenza in ospedale, con fratture e ferite multiple. L'autista del camion, è finito sotto indagine per guida pericolosa.