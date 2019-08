La favola di Francesco e Catherine, campioni italiani di ballo con la sindrome di Down

Danzano insieme da anni, sbaragliano la concorrenza ad ogni gara. E ormai non hanno praticamente rivali. Hanno vinto di nuovo Francesco De Stalis e Catherine Marsilli, ricevendo il titolo di campioni d’Italia per l’undicesima volta. Per loro la sindrome di Down non è un ostacolo, soprattutto quando si parla di ballo.

Francesco e Catherine, entrambi 43enni originari di Verzegnis in provincia di Udine, si sono nuovamente imposti nei recenti campionati italiani di danza sportiva nella categoria danze standard.

I due sono l'unica coppia di ballerini friulani con la sindrome di Down a partecipare ai campionati italiani organizzati dalla Fids, Federazione italiana danza sportiva. Quest'anno i campionati si sono svolti a Rimini dal 4 al 14 luglio e Francesco e Catherine (della società Carnia Special Team ma partecipanti per l'Ad.s. Azzurra Danze) si sono piazzati primi nella loro categoria davanti a Marco Baroni Veronica Bedin dell'Universo Danza S.r.l., Simone Sciarrini e Lorena Chiesa della Dance Academy Asd e Iacopo Grisafi Giulia Palamidessi della Daisy Dance.