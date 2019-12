Cane accende il microonde e dà fuoco alla cucina

Il cane della famiglia accende il forno a microonde: ne è scaturito un incendio che ha devastato la cucina di un appartamento. Succede a Stanford Le Hope, 25 miglia a est di Londra. L'animale, un husky, se l'è cavata senza neanche un graffio. In base a una ricostruzione dei vigili del fuoco, il cane ha azionato il forno che conteneva una busta di panini. Così è divampato l'incendio. Il proprietario attraverso una app del suo smartphone collegata a una telecamera in casa ha visto l'incendio "in diretta" e ha chiamato i pompieri.

Inghilterra, cane accende microonde: come evitare problemi simili

"Quando siamo arrivati, - ha riferito Geoff Wheal, a capo del comando dei vigili del fuoco di Corringham, - la stanza era già in condizioni critiche. Abbiamo operato sul posto perché il danno non si diffondesse oltre l'area già interessata". "Il nostro consiglio - dice alla Cnn - è di non usare il microonde per conservare il cibo e di tenerlo vuoto se non in uso: animali o bambini possono azionarlo più facilmente di quanto si pensi". Semplice buon senso.