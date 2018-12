Sully, il cane di Bush, veglia ancora il suo presidente: la foto è virale

Questa foto ha fatto il giro del mondo. Ritrae Sully, il cane da compagnia di George H.W. Bush (morto il 30 novembre scorso), accovacciato accanto alla bara del suo ultimo padrone, coperta dalla bandiera americana. "Missione compiuta", ha scritto l'ex portavoce di Bush e signora, Jim McGrath, pubblicando la foto su Twitter. Sully è uno dei labrador addestrati dall'associazione per veterani di guerra "America's VetDogs", e ha tenuto compagnia all'ex presidente Usa negli ultimi mesi. Da quando, nell'aprile scorso, è morta la moglie Barbara.

Sully è un cane "di servizio": è stato addestrato per aiutare le persone non autosufficienti, come Bush senior che per anni ha sofferto del morbo di Parkinson. Sa chiedere aiuto in caso di necessità, aprire le porte e raccogliere oggetti. Ora tornerà all'associazione, che ha sede a New York, dove trascorrerà le feste di fine anno, prima di essere trasferito al programma addestramento cani del Centro medico militare nazionale di Water Reed.