Rassegna / Regno Unito

Il suo cane sta morendo di cancro, lei gli regala un ultimo viaggio insieme pieno d’amore

Quando il veterinario le ha detto che per Charlie non c'era più niente da fare, la sua padrona ha deciso di rendere speciali gli ultimi giorni con lui portandolo in un viaggio in giro per l’Irlanda del Nord, per costruire un “album dei ricordi” e regalargli ancora un po' di felicità