Cane partecipa al funerale del padrone: trova pace solo dopo l'ultimo saluto

La foto di Sadie, una cagnolina di 13 anni mix di border collie, dalmata e pastore tedesco, che durante il funerale del suo padrone e migliore amico "porta il suo saluto" alla bara sta facendo il giro del web, commovendo tanti lettori.

Succede in Canada, British Columbia. L'immagine è stata pubblicata su Facebook dalla Element Cremation, Pre Planning and Burial, di Langley.

Andy, il padrone di Sadie, è morto per un attacco di cuore. Nei giorni seguenti al tragico episodio, Sadie ha smesso completamente di mangiare e aspettava alla finestra di casa il ritorno del padrone.

La moglie di Andy ha voluto che anche Sadie partecipasse al funerale, pensando che ciò in qualche modo potesse aiutarla. In pochi sono riusciti a trattenere le lacrime quando hanno visto la cagnolina poggiare delicatamente le zampe sul bordo della bara per qualche secondo, per poi allontanarsi docilmente.

"E' stato un momento speciale", racconta ai media locali il titolare dell'agenzia che ha organizzato il servizio funebre.

Tornata a casa, Sadie ha ripreso a mangiare. Aveva probabilmente bisogno di salutare per l'ultima volta l'amico di sempre.