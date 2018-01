"Il suo cane non può salire sull'aereo": non vedente costretto a rimanere a terra

Un passeggero non vedente non è potuto salire a bordo di un volo Ryanair perché la compagnia non avrebbe fatto imbarcare il suo cane guida. Questa la denuncia di un giovane trapanese.

Andrea Barbera avrebbe dovuto prendere il volo in partenza da Palermo da Punta Raisi insieme al suo cane Bella, "i miei occhi", come la definisce lui.

"Non hanno voluto prendere Bella a bordo - ha raccontato Andrea all'emittente tv Telesud - e siamo rimasti a terra".