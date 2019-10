"Ecco il cane che ha stanato il capo dell'Isis"

Il presidente americano Donald Trump ha pubblicato su Twitter la foto del cane-soldato dell'unità cinofila che ha aiutato i rambo della Delta Force a scovare il leader dell'Isis, Abu Bakr al-Baghdadi. "Abbiamo desecretato la foto di un meraviglioso cane (il nome resta segreto) che ha fatto un gran lavoro nel catturare e uccidere il leader dell'Isis, Abu Bakr al-Baghdadi!", ha twittato Trump allegando l'immagine del cane pastore belga malinois.

Si tratta di cani usati comunemente dai militari americani per guidare e proteggere le truppe, cercare in nemici e i loro esplosivi.

L'animale, che ha partecipato al raid in Siria in cui è morto il capo dell'Isis, è stato leggermente ferito nell'operazione militare, ma è stato tratto in salvo. "Lo chiamano K9 - ha detto Trump - ma io lo chiamo un cane, un bellissimo cane, un cane di talento".

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw