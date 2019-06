"È come un membro della famiglia": intervento sbagliato, risarcita la proprietaria del cane

Il cane è come un membro della famiglia e il suo “valore”, che può essere “pressoché nulla al momento dell’acquisto”, “cresce tipicamente col tempo, in ragione del legame affettivo e relazionale che si instaura”. Con queste motivazioni, la tutela Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza in prima grado del 2016 che aveva condannato un veterinario a risarcire la padrona di un cane rimasto zoppo dopo un intervento chirurgico.

La causa civile era partita nel 2013, dopo che la donna, residente a Zoagli (Genova), aveva fatto operare dal veterinario il suo cane, un bastardino preso dal canile: l’intervento, invece di risolvere la situazione, l’aveva peggiorata.

Intervento sbagliato, risarcimento per la proprietaria del cane

Come riporta l’edizione genovese di Repubblica, secondo l'avvocato della donna la sofferenza dell’animale peggiora la vita del padrone. Per il veterinario e il suo legale, invece, il cane è da considerarsi una “cosa” e visto che per le “cose” il risarcimento è proporzionato al suo valore, essendo l’animale un bastardino adottato al canile e non un cane di razza, questo avrebbe dovuto essere pari a zero.

Il tribunale di Genova aveva dato ragione in primo grado alla padrona del cane, condannando il veterinario al risarcimento non solo dei costi sostenuti per l’operazione ma anche per il dolore che l’animale ha patito, ossia 4.500 euro. Il veterinario si era opposto, ma la Corte d’Appello ha confermato la sentenza, che ha ribadito il valore del cane inserito nel contesto familiare.