Gli rubano il cane, bimbo disegna volantini per ritrovarlo: gara di solidarietà per aiutarlo

Quando la Rete si mobilita per solidarietà, il suo potere è incredibile. Lo dimostra, una volta di più, la storia del piccolo Camron, un bambino inglese di 7 anni che ha ritrovato il cane che gli era stato rubato. Il piccolo aveva realizzato a mano una serie di volantini per denunciare la scomparsa del suo Ralph, un Boston Terrier, disegnando la sagoma del cane e aggiungendo i dettagli utili per le ricerche. Quei disegni sono passati virtualmente di mano in mano, tra un account social all'altro, diffusi con l'hashtag #BringRalphHome ("riportiamo Ralph a casa").

Gli rubano il cane, bimbo disegna volantini per ritrovarlo: una storia lieto fine

Una storia a lieto fine quella di Camron e Ralph. "Ora siamo felici", ha detto il papà del bambino, annunciando la notizia.

I genitori avevano aiutato Camron a diffondere l'appello per ritrovare il cane, rubato da ignoti mentre il piccolo era scuola, offrendo anche una ricompensa a chi li aiutasse a ritrovarlo. Dopo giorni di ricerche, che hanno visto impegnati anche volontari sul campo e un gruppo Facebook creato appositamente con più di 2400 iscritti, alla fine Ralph è stato ritrovato in un'altra città, a circa 13 chilometri di distanza. Ralph è di nuovo a casa, quindi, e il piccolo Camron ha ritrovato il sorriso.