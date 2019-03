Salvato dopo cinque giorni sotto terra: l'incredibile storia del bassotto Ralph

E' rimasto aggrappato alla vita con tutte le sue forze. Ralph, un dolcissimo cane bassotto, ha rischiato di pagare a caro prezzo la sua curiosità: i suoi proprietari da cinque giorni lo cercavano e i canili del West Yorkshire erano stati allertati. Nessuna traccia, si era come volatilizzato durante una passeggiata al parco.

Ci ha pensato Edie, la sorella bassotto, a risolvere la situazione. Sfruttando il suo olfatto ha iniziato a scavare una buca in un campo a circa un chilometro e mezzo da casa: Ralph era rimasto incastrato sotto un metro e mezzo di terra, nella tana di un coniglio. Cinque giorni trascorsi praticamente un metro e mezzo "sotto terra". Probabilmente inseguendo un coniglietto aveva scavato un po' troppo, ed era rimasto incastrato fra i cunicoli. Cisono volute ore di lavoro per liberare il cane.

Grande gioia per la proprietaria Sarah: "Appena uscito dal buco è andato a fare pipì vicino ad un albero, poi ha iniziato a scodinzolare come se nulla fosse accaduto". Ralph sta benissimo: era solo un po' stanco e molto affamato. "Aveva le unghie devastate, deve aver scavato senza sosta per uscire - racconta Sarah - Siamo ancora sotto shock. Gli è sempre piaciuto rincorrere i conigli". La lezione stavolta gli sarà servita?

Sarah McLellan’s 5-year-old wire-haired Dachshund, Ralph, went missing last weekend. Her husband & her other dog Edie miraculously found the pooch trapped 5-feet underground in a rabbit hole 5 days later. Ralph lost some weight, but McLellan says he is going to be OK. @AnnCoulter pic.twitter.com/CzNuPurZIR