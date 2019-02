La padrona gli tinge il pelo: cagnolino perde un orecchio

Sta scatenando molta indignazione sui social network la storia di Diffy, un cagnolino di Bangkok, in Thailandia, che ha perso un orecchio a causa della tinta voluta dalla sua padrona. I prodotti utilizzati per tingere il pelo di rosa avrebbero infatti causato una reazione allergica nell'animale, che ha così perso uno degli orecchi.

Come riporta il Daily Mail in un articolo di George Martin, l'incubo per Diffy è iniziato subito dopo l'applicazione della tinta. L'orecchio del cagnolino ha iniziato subito a gonfiarsi con la padrona che lo ha subito portato dal veterinario. Dopo la visita del medico l'unica soluzione possibile per evitare guai peggiori era quella di amputare l'orecchio, evitando così una maggiore diffusione dell'infezione.

A raccontare la storia attraverso i social è stata la padrona di Diffy, che si è scagliata contro il negozio che le aveva venduto la tinta. Secondo la donna il prodotto conteneva delle sostanze chimiche, non indicate sulla confezione, che hanno provocato la reazione allergica e la conseguente amputazione dell'orecchio del cagnolino.