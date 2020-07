Abbandonato due volte dai suoi padroni, cucciolo disabile con tre zampe ora ha finalmente una nuova famiglia

I suoi padroni non lo volevano. Lo hanno abbandonato non una, bensì due volte nello stesso giorno, noncuranti del fatto che Tintin, cucciolo disabile nato con tre zampe, non sarebbe sopravvissuto.

Ma mesi dopo quell'abbandono, Tintin ha trovato finalmente qualcuno che lo ha accolto, accudito e gli ha dato una casa amorevole. La sua storia ha commosso il Brasile, come raccontano i media locali ripresi dal tabloid Mirror.

Il cane era stato abbandonato una prima volta dalla padrona. Inizialmente si pensava che Tintin si fosse perso e per questo, una volta ritrovato, è stato riconsegnato ai suoi proprietari i quali però, qualche ora dopo, lo hanno abbandonato di nuovo.

A quel punto per Tintin era necessaria una volta di più una nuova casa e questo cucciolo sfortunato l'ha trovata, grazie agli operatori di un'organizzazione che si occupa degli animali, Patas Geurreras. Tintin ora sta bene e i suoi nuovi padroni lo stanno inondando di coccole e cure, per provare a fargli dimenticare il terribile abbandono.

La sua precedente padrona era stata ripresa dalle videocamere di sicurezza della zona mentre fermava la macchina e lo faceva scendere, per poi ripartire a gran velocità mentre il povero cucciolo cercava zoppicando di rincorrerla. Il video ha fatto il giro dei social network e in tanti hanno definito la donna la padrona "più crudele" del mondo. Quelle immagini hanno scatenato da un lato l'ira della gente ma hanno dato anche dato il via a una gara di solidarietà e almeno trenta persone hanno chiesto di adottare Tintin.