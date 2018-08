Un'intera cucciolata abbandonata in autostrada da un'auto in fuga

Un'intera cucciolata abbandonata in autostrada. A raccontare l'ennesimo atto di crudeltà nei confronti degli animali è l'Agente Lisa, account facebook della Polizia di Stato. L'episodio è avvenuto sull'autostrada del Sole, in provincia di Arezzo. I sette cuccioli e la loro mamma sono stati scaricati in un'area di servizio da una macchina che poi è ripartita in fretta e furia.

La scena per fortuna è stata notata da una donna che ha chiamato la Polizia. Una pattuglia della Stradale del distaccamento di Ponte a Poppi, in provincia di Arezzo, è intervenuta subito sul posto per recuperare i poveri animali.

In attesa della visita del veterinario della Asl - si legge nel post condiviso su Facebook - i cagnolini sono stati sfamati dagli stessi agenti e dal gestore dell’area di servizio. E riempiti di coccole. In breve sul posto si è anche creata una fila di persone pronte ad adottare la cucciolata. La polizia ha fatto però sapere che come sempre avviene in questi casi, gli animali verranno affidati ad un’associazione che si occuperà di loro. Solo in un secondo momento i cuccioli potranno essere dati in adozione ad una nuova famiglia.