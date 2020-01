La svolta: patentino obbligatorio per i padroni di cani di "razze pericolose"

A Milano sarà obbligatorio, per i padroni di cani di razze considerate pericolose, seguire un corso di tre giorni all'Ats (Agenzia di tutela della salute) per "imparare a gestire gli animali". E' arrivato il via libera, infatti, del Consiglio comunale all'emendamento che modifica il nuovo regolamento e istituisce l'obbligo del patentino per i padroni. "Ci sono razze potenzialmente pericolose, perché selezionate dall'uomo con una certa morfologia - ha detto il Garante degli animali del Comune di Milano, Gustavo Gandini -. Un bravo addestratore può portare in giro queste razze con il rischio minimo. Il patentino è un fatto di educazione, è un corso di tre giorni che l'Ats si è resa disponibile a fare".

Milano, patentino per padroni di cani di "razze pericolose": la lista

Ma quali sono le razze interessate? La lista di queste razze è contenuta in un altro emendamento che sarà discusso dal Consiglio comunale nella prossima seduta. Tra i cani menzionati ci sono ad esempio, per citarne solo alcuni: american bulldog, cane da pastore del Caucaso, dogo argentino, pitbull, bull terrier, american staffordshire terrier, cane corso.

L'emendamento approvato, presentato da Carlo Monguzzi, prevede l'obbligo per i padroni di questi cani di seguire un corso di tre giorni all'Ats per imparare a gestire gli animali. L'opposizione consiliare, composta dal centrodestra e dal Movimento 5 stelle, è contraria all'emendamento approvato.